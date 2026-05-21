◆ 高木氏「ここまで首位で…」「踏ん張りどころが来ているかな」西武は20日、大宮でロッテと対戦し1−3と競り負けた。同点で迎えた9回表、遊撃・滝澤夏央と二塁・石井一成の後逸が絡み2点を失い、勝ち越しを許した。痛恨の2失策で連勝が止まり、パ・リーグ首位陥落となった西武。20日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「失策で負けちゃったなというようね、西武がここまで首位ということで…」と