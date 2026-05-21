◆ 序盤の好機で二度のスクイズ失敗野村氏「もう一回徹底した方がいいかもしれない」日本ハムは20日、楽天と対戦し5−3で勝利した。同点で迎えた6回裏、細川凌平の今季第2号となる2点本塁打で勝ち越しに成功した。連勝で勝率5割復帰となった日本ハムだが、20日のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では気になるミスが指摘された。MCの高木豊氏が「点は入った回だが、スクイズをやっているんですよ。それがことごとく失敗