第九管区海上保安本部は船が座礁した場合を想定し、海難救助に携わる機動救難士と潜水士の合同救助訓練を行いました。 「訓練かかれ！よし！」 訓練には、新潟航空基地所属の機動救難士のほか、富山県と石川県の海上保安部に所属する潜水士の総勢27人が参加。強風により船が座礁し、船内に取り残された人がいる想定で行いました。 「助けてー！」 ロープを伝って船に乗り移る訓練や、ヘリコプタ&#