長岡市の悠久山球場は、高校野球やプロ野球・オイシックスの試合が開かれる県内の拠点球場のひとつです。長岡市はこの悠久山球場にネーミングライツ制度を導入し、命名権の契約者を募集すると発表しました。 1967年に開場した『悠久山球場』は約8000人を収容する中越地方の代表的な野球場で、あのイチローさんが野茂英雄投手からプロ初ホームランを放った球場としても知られています。 長岡市の磯田市