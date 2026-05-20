磐越道のバス事故は、5月20日で発生から2週間です。警察は20日午前、逮捕された運転手の男の自宅に家宅捜索に入りました。 家宅捜索が行われたのは、胎内市にある若山哲夫容疑者(68)の自宅です。玄関脇に止まった車を入念にチェックする複数の捜査員。その後も、家の中と車を何度も行き来する様子が見られました。 家の中から出てきたのは･･･三輪の自転車です。容疑者が乗っていたのでしょうか。捜査車両に積み込まれま