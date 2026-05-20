オリックスは20日、廣岡大志が兵庫県内の病院で「腰椎椎間板ヘルニア摘出術」を行ったことを発表した。廣岡は今季13試合に出場し、47打数9安打で打率.191。下半身のコンディション不良で4月18日に登録を抹消された。今後は数日間入院し、早期の競技復帰を目指してリハビリを行う予定となっている。