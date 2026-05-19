先週告示された県知事選挙。初めての週末に3人の候補者が県内各地でマイクを握り、有権者に支持を訴えました。支援政党からの応援も入り、序盤から選挙戦も熱を帯びます。 ―――＜無所属・現 花角英世候補(68)＞ 16日の土曜日。見附市で街頭演説を行う現職の花角英世さんのもとには、「支持」を受ける自民党本部から小林鷹之政調会長が応援に入りました。この日は長岡市など6カ所の街頭演説に同行。自民党が支