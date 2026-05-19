カシオ計算機は、「聞こえ」の悩みを解決する新ブランド “earU(イアユー)”を立ち上げ、その第一弾製品として、耳をふさがないカフ型形状のヒアリングアシストイヤフォン「ER-100」を5月28日に発売する。カラーはネイビーブラック、アイボリーホワイトの2色。アイボリーホワイトは付属のスタイルアクセサリが異なる2種類を用意する。直販価格は49,940円。 世界的に難聴リスクを抱える人が増加