6月12日より全国公開「Michael／マイケル」から、伝説のステージを圧巻のパフォーマンスで再現した「ビリー・ジーン編」 ®, TM & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. “キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く伝記映画「Michael／マイケル」が6月12日より全国公開される。その本編から、伝説のステージを圧巻のパフォーマンス