Neptune サウンドアースは、Melody Wingsブランドのプレミアム・ハイブリッド・イヤフォンとして、4BA、1DD、1BCの3ウェイ構成「Neptune」を5月19日に発売する。価格は51,500円。 太陽系の第8惑星・海王星、そしてローマ神話の海の神を意味するモデル名。「彼の息吹一つ一つが気候変動を引き起こすと言われている」という。エンジニア達は、「輝きや高解像度を追求するのではなく、音の温かみや深みを表現する