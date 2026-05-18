17日にヤクルトの松本健吾が先発し、7回4安打1失点と好投。開幕5連勝でハーラートップタイに並んだ。松本は初回から出塁を背負いながらも、落ち着いた投球を展開。得点圏に走者を進められたのは5回のみで、失点は村松開人に浴びたソロ本塁打による1点だけと、安定感が光った。この日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、佐伯貴弘氏が松本健吾の投球を称えた。「初回の併殺からノっていきましたね。要所で良い球