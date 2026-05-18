◆ 定位置確保へ！岩本氏「本塁打のコツを掴んだような打撃に見える」楽天・平良竜哉が17日、ソフトバンク戦でチームトップの5号本塁打を放った。定位置確保に向けてアピールが光る平良。17日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「前回の日本ハム戦くらいから打球がよく飛ぶ。何か本塁打のコツを掴んだような打撃に見える」と注目すると、解説の佐伯貴弘氏は「バットがすごく長く見えて、鞭のように