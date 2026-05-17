【AFCチャンピオンズリーグ2】アル・ナスル 0−1 ガンバ大阪（日本時間5月17日／アル・アウワル・パーク）【映像】華麗なスルーパス→鋭い反転ショットガンバ大阪のFWイッサム・ジェバリとFWデニス・ヒュメットによるホットラインが、AFCチャンピオンズリーグ2制覇に導いた。華麗なスルーパスと、ワールドクラスの反転ショットにファンたちが歓喜している。G大阪は日本時間5月17日、ACL2決勝でアル・ナスルと対戦。クリスティ