（台北中央社）閉鎖された空間からの脱出を楽しむ「脱出ゲーム」を運営する台北市内の店舗で10日、首をつった幽霊に扮した従業員の女性が窒息した状態で見つかり、病院に搬送されたが、15日に死亡した。遺族と従業員らは同日、市内で記者会見を開き、市に対し、脱出ゲームの会場の安全基準を見直し、明確な規定を設けるよう求めた。10日夜7時40分ごろ、信義区の脱出ゲーム店で従業員の女性が心肺停止状態になっているとの通報が警