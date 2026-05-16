A’pieuの新作トーンアップベース登場♡透明感肌へ導く限定サンクッション
韓国コスメブランド「A’pieu（アピュー）」から、くすみを自然にカバーしながら透明感を演出する「アピュー ウォーターロック サンクッション ラベンダー」が登場します。2026年5月11日（月）より全国のハンズにて数量限定発売。日焼け止め、化粧下地、トーンアップベースの役割を1つで叶える優秀アイテムで、これからの季節のベースメイクに大活躍しそうです♪
ラベンダーカラーで透明感アップ
「アピュー ウォーターロック サンクッション ラベンダー」は、ラベンダーにホワイトをほんのり加えた絶妙カラーが特徴。
黄ぐすみを自然に補正しながら、肌全体を均一に整え、透き通るような印象へ導きます。
しっかりトーンアップしながらも白浮きしにくく、ナチュラルな透明感を演出できるのが魅力。くすみや色ムラが気になる方はもちろん、素肌感を残した軽やかなベースメイクを楽しみたい方にもぴったりです。
また、皮脂によるテカリやベタつきを抑える「ウォーターロックシリーズ」ならではの処方で、さらっと快適な仕上がりが長時間続きます。
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UV対策も保湿もこれ1つでOK
SPF50+PA++++の高い紫外線カット力を備えているため、これからの季節のUV対策にも心強いアイテム。メイク前の下地としてはもちろん、外出先での日焼け止めの塗り直しにも便利です。
さらに、10種類のヒアルロン酸¹とエクトイン²を配合。みずみずしいうるおいを肌に与えながら、水分感をしっかりキープしてくれます。サラサラ感と保湿感を両立しているので、乾燥しやすい方にもおすすめです。
しっとりとした使い心地で肌表面をなめらかに整え、次に重ねるファンデーションの密着感を高めてくれるのもうれしいポイント。暑い季節でも快適なベースメイクをサポートします。
商品情報をチェック
アピュー ウォーターロック サンクッション ラベンダー
価格：2,750円（税込）
汗や皮脂による崩れが気になる季節でも、透明感とうるおいを同時に叶えてくれる頼れるアイテム。毎日のメイクに取り入れたくなる、韓国コスメらしい優秀ベースです♡
SPF：SPF50+PA++++
発売日：2026年5月11日（月）数量限定発売
取扱店舗：全国のハンズ限定※一部取り扱いのない店舗がございます。
透明感メイクを楽しもう
くすみカバー、UV対策、保湿ケアを1つで叶える「アピュー ウォーターロック サンクッション ラベンダー」。軽やかなつけ心地なのに、肌を美しく見せてくれる万能なトーンアップベースです。
数量限定発売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。透明感あふれる涼しげな夏肌メイクを楽しんでみてください♪