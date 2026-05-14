下松市のボランティア団体が育てているバラを14日、地元の保育園の園児たちが鑑賞しました。下松市の国道188号の高架下にあるバラ園にやってきたのは市内にある「すみれ保育園」と「花の子保育園」、それに「ひだまり保育園えきみなみ」の3つの保育園の年長の園児たちあわせて17人です。園児「バナナの匂い」白やピンクなどこれらの色とりどりのバラは地元のボランティア団体「花岡バラづくりの会」が地域の環境美化を目的に30年前