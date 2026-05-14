きょう午後、立山町の称名滝近くで2人がクマに襲われ、けがをしました。県内でのクマによる人身被害は今年2件目です。立山町によりますと、きょう午後2時ごろ、称名滝の遊歩道で男性がクマに襲われたと通行人から消防に通報がありました。男性は80代で、顔にけがをしたとみられ、救急搬送されました。さらに、50代の女性も襲われていたことが分かり、女性は自力で病院へ向かったということです。２人の詳しい容体は分かっていませ