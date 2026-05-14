【女子旅プレス＝2026/05/14】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、視覚障がい者向けの道案内デバイス貸出サービスを、2026年5月22日（金・ほじょ犬の日）より本格導入することを発表した。【写真】パークが推進するバリアフリー施策の数々◆USJ、視覚障がい者向けに“靴につけるナビ”貸出パークが今回導入するのは、靴に装着する薄型デバイスと専用アプリを連動させ、目的地までの進行方向や曲がるタイミングなどの道順を足元の