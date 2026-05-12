「ストレートよりも細め・スキニーよりもゆるめ」タイムレスな存在だからこそ、シルエットに今のムードが反映される。ワイドからスリムへと徐々に移行している流れをくんで、ひと足先に王道カジュアルをスマート化。女らしさが薫るカーヴィーなヒップラインSOMETHING「ELSA STRAIGHT」ライトブルーストレートデニムパンツ／SOMETHING（エドウイン・カスタマーサービス）デニムを軸に「力の抜けたセンシュアル」。前ポケットの開き