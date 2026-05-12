バターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は、シリーズ累計販売数“10億個”を突破したブランド人気No.1『シュガーバターサンドの木』をリニューアルし、ホワイトショコラのミルクのコクを向上した。◆シュガーバターサンドの木『シュガーバターサンドの木』は、穀物の旨味が感じられる特製シリアル生地に、オリジナルのホワイトショコラをサンドした菓子。今回のリニューアルでは、ホワイトショコラのミルクのコクを底上