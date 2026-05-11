歌手で女優の小泉今日子が、年内の休養を発表し話題を集めている。小泉は1月から60歳の還暦を記念したツアー「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を展開。出身地の神奈川県にはじまり、5月2日と3日には日本武道館を経て、10日の沖縄公演でファイナルを迎えた。「小泉さん自身が代表を務める株式会社明後日のオフィシャルサイトでは《小泉今日子は「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」終了より2026