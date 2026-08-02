プロ野球オールスター第1戦が行われた7月28日、都内でプロ野球オーナー会議の代表者とプロ野球選手会が協議を行い、共同声明を発表した。両者が同じテーブルに着いて直接会談するのは、1985年に選手会が労働組合として認定されてから初めて。新聞各紙は、「歴史的初会合」などと見出しをつけてこの出来事を報じた。あまりにも遅すぎる初対話、交流の始まり。確かに歴史的なスタートには違いないが、その実体は疑問符だらけで、ま