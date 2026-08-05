2013年から毎年夏の恒例番組となっている『有吉の夏休み』（フジテレビ系）。公式Instagramが8月2日に更新され、《Coming soon》というコメントとともにハワイの写真が公開された。今年も同番組が放送されることをうかがわせる投稿に、ファンから歓喜の声が上がっている。有吉弘行（52）のハワイでの夏休みに密着する同番組は、例年9月上旬に放送されている。しかし今年は、《放送がないのでは》と心配する声もネット上では少なく