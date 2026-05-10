5月9日、女優・冨永愛のパートナーで、俳優の山本一賢が、冨永の出産を報告した。「冨永さんは、2004年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、翌年には長男・章胤（あきつぐ）さんを出産。離婚を経て、シングルマザーとして章胤さんを育ててきましたが、2025年12月、山本さんとの間に、20年ぶりに第2子を授かったと発表しました。冨永さんにとっては約20年ぶりの出産で、43歳での出産というのも注目を集めました。7日には、自