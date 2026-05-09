フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、9日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。最近はバラエティー番組に出演する方が緊張すると語った。田中は2009年4月、アナウンサーとして同局に入社。報道、バラエティー番組などにも出演し人気絶頂の中、2014年、入社5年で同局を退社し、フリーに転身。2020年に事務所を移籍し、主戦場をこれまでのバラエティーから女優へと変更している。そ