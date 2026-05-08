「気をつけているのに、なぜか食事が整わない」と感じるときは、“何を食べるか”だけでなく、空腹のつくり方にも目を向けてみましょう。実際、食生活が整っている人は、強い空腹の状態をつくりにくい傾向があります。空腹を我慢しすぎない強い空腹状態になると、その後の食事量が増えやすくなるとされています。特に、昼食が遅くなった日や、夕方まで何も食べていない状態だと、夜に一気に食べやすくなります。整っている人は、こ