サントリーは4月24日、サントリービル屋上ビアガーデン（大阪市北区）をオープンした。9月26日まで。ドリンクは「ザ・プレミアム・モルツ」「サントリー生ビール」をはじめ「翠ジンソーダ」「オールフリー」など人気のラインアップを用意。食事は国産牛ロースとシーフードのBBQコースのほか、期間前半は北海道のラムジンギスカンBBQ、後半は沖縄の中落カルビの琉球BBQを提供する。価格は5000〜7000円。営業時間は17時から21