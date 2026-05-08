幻想的でどこか儚い世界観が人気の「センチメンタルサーカス」が、サンキューマート限定アイテムになって登場♡2026年6月上旬より全国のサンキューマート店舗で販売がスタートし、公式オンラインショップでは5月8日（金）12時から先行予約受付も開始されます。淡いカラーとアンティーク調デザインを取り入れた全17アイテムは、毎日使いたくなる実用雑貨からコレクションした