センチメンタルサーカス×サンキューマート限定グッズが登場♡幻想的な全17アイテム

幻想的でどこか儚い世界観が人気の「センチメンタルサーカス」が、サンキューマート限定アイテムになって登場♡2026年6月上旬より全国のサンキューマート店舗で販売がスタートし、公式オンラインショップでは5月8日（金）12時から先行予約受付も開始されます。淡いカラーとアンティーク調デザインを取り入れた全17アイテムは、毎日使いたくなる実用雑貨からコレクションしたくなる小物まで充実。390円（税込429円）で楽しめる特別なラインナップをチェックしてみて。

【幻想的な世界観を雑貨に落とし込み

「センチメンタルサーカス」は、ぬいぐるみやおもちゃたちが夜に抜け出し、秘密のサーカス団をつくる物語から生まれた人気キャラクター。

2010年の展開開始以来、独特のストーリー性と繊細なデザインで多くのファンを魅了しています。

今回のサンキューマート限定シリーズでは、そんな幻想的な世界観を日常使いしやすい雑貨にアレンジ。

淡く優しいカラーをベースに、アンティーク調のモチーフを組み合わせたデザインで、持っているだけで気分が上がるアイテムがそろいます♪

全商品390円（税込429円）で展開され、一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）という手に取りやすい価格も魅力です。

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日常使いしやすい注目アイテム

ラインナップには、毎日活躍する便利グッズからコレクションしたくなる雑貨まで幅広く登場します。

・ダイカットポーチ

カラビナ付き仕様で、バッグチャーム感覚でも楽しめるアイテム。小物収納にも便利です。

・フラットポーチ

表裏で異なるデザインを楽しめる、おしゃれなポーチ。コスメやステーショナリー収納にもぴったり。

・ふわふわ巾着

やわらかな触り心地が魅力♡小物の持ち歩きや整理整頓に活躍します。

・洗濯ネット2P

サイズ違い2枚セットで使い勝手抜群。毎日の洗濯時間も楽しくしてくれそう。

・折り畳みミラー

持ち歩きしやすいコンパクトサイズで、外出先のお直しにも便利です。

・アンクルソックス

さりげなくキャラクターを楽しめるデザインで、足元コーデのアクセントに。

・アクリル前髪クリップ

メイクや洗顔時はもちろん、写真映えする可愛さも魅力です。

そのほか、「エコバッグ」などデイリーに使いやすいアイテムも展開されます。

予約・販売情報をチェック

公式オンラインショップでは、2026年5月8日（金）12:00より先行予約受付をスタート。店頭販売は6月上旬より、各店舗・各アイテムごとに入荷次第販売開始となります。

WEB先行予約受付



・予約受付期間：2026年5月8日（金）12:00～

・販売場所：公式オンラインショップ

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

店頭販売



・販売開始日：2026年6月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

・販売場所：サンキューマート各店舗

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

390円で楽しむ“儚かわいい”世界♡

センチメンタルサーカスの魅力をぎゅっと詰め込んだ今回の限定コレクションは、普段使いしやすい実用性と、コレクションしたくなるデザイン性を両立した注目シリーズ。

淡い色合いとロマンティックなモチーフが、毎日の暮らしを少し特別に彩ってくれます♡390円（税込429円）という嬉しい価格だから、気になるアイテムを複数そろえるのもおすすめ。

この機会に、サンキューマートで“儚かわいい”世界観を楽しんでみてくださいね♪