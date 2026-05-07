サンワサプライ株式会社は、パソコンのDisplayPort出力をVGA（ミニD-sub15pin）に変換し、アナログ入力対応のモニターへ接続できる変換アダプタ「AD-DPV07」を5月下旬に発売予定。本製品は、DisplayPortしか搭載していないパソコンやワークステーションを既存のVGAモニターなどに接続したい場合に最適だ。ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できる。従来からあるVGAモニターなどをそのまま活用できるた