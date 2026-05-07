2026年、スカパー！はサービス開始30周年という節目を迎える。同じく坂本真綾も、音楽活動30周年のアニバーサリーイヤーの真っただ中だ。2025年10月には30周年記念ベストアルバム『M30〜Your Best〜』をリリースし、2026年4月には東京・有明アリーナで30周年記念ライブ『坂本真綾 30周年記念 SPECIAL LIVE "M30〜Your Best〜"』が開催された。HOMINISではスカパー！30周年企画の一環として、坂本にインタビューを実施。どんなエン