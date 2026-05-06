ルームウェアやランジェリーを取り扱う「aimerfeel(エメフィール)」から、スヌーピーや仲間たちのデザインがあしらわれたルームウェアが登場！涼しげなペールカラーにキュートな「PEANUTS」のアートが映える、3種のバリエーションをチェックしていこう。【写真】スヌーピーやウッドストックのデザインがかわいい「エメフィール」のルームウェア「aimerfeel」から「PEANUTS」コラボの春夏向けルームウエアが発売「PEANUTS スヌーピ