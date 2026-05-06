スヌーピーにする？ウッドストックとベルもかわいい！「aimerfeel」のルームウェア、あなたならどれを選ぶ？
ルームウェアやランジェリーを取り扱う「aimerfeel(エメフィール)」から、スヌーピーや仲間たちのデザインがあしらわれたルームウェアが登場！涼しげなペールカラーにキュートな「PEANUTS」のアートが映える、3種のバリエーションをチェックしていこう。
【写真】スヌーピーやウッドストックのデザインがかわいい「エメフィール」のルームウェア
「PEANUTS スヌーピー バックプリント 半袖 綿混 上下セット」(各5390円)は、MとLの2サイズ展開のセットアップ。トップはバックプリントの5分袖で、ボトムスは総柄のロングパンツだ。
カラーごとにキャラクターが異なり、スヌーピーはサックス、ウッドストックはオフホワイト、ベルはピンクの3色展開。胸元には「PEANUTS」のロゴが刺しゅうされている。旅行やパジャマ女子会でリンクコーデを楽しむのもおすすめ！
肌触りのいいコットン混紡の素材が使われ、体のラインを拾いにくいゆるっとしたシルエットに仕上がっているので、この春夏は手放せないアイテムになりそう！
どのカラーのデザインもかわいいから、思い切って3色大人買いしてみる？購入は「aimerfeel」の公式オンラインサイトにて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーやウッドストックのデザインがかわいい「エメフィール」のルームウェア
「PEANUTS スヌーピー バックプリント 半袖 綿混 上下セット」(各5390円)は、MとLの2サイズ展開のセットアップ。トップはバックプリントの5分袖で、ボトムスは総柄のロングパンツだ。
肌触りのいいコットン混紡の素材が使われ、体のラインを拾いにくいゆるっとしたシルエットに仕上がっているので、この春夏は手放せないアイテムになりそう！
どのカラーのデザインもかわいいから、思い切って3色大人買いしてみる？購入は「aimerfeel」の公式オンラインサイトにて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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