（台北中央社）6月に開幕する「2026台北映画祭」の運営団体は6日、お笑い芸人の渡辺直美が出演する台湾映画「怎麼可能我家的祖先是你家的鬼」（Oh My Ghost! Oh My God!、仮訳：うちの先祖が君の家のおばけだなんて）を開幕作に選出したと発表した。同作には歌手で俳優のビビアン・スー（徐若瑄）も、物語の鍵を握る神秘的な人物としてサプライズ出演している。「怎麼可能〜」は、渡辺演じる日本の歌姫「ジュリエット