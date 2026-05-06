【女子旅プレス＝2026/05/06】ホテルニューオータニ大阪では、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」との初コラボスイーツビュッフェを、2026年7月1日（水）〜8月16日（日）の夏休み期間限定で開催する。【写真】ビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」提供メニュー◆可愛さにときめく、シナモロールの空の世界へ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマに、ホテルのパティシエが空の世界を表現したキュートなスイーツ