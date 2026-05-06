シナモロール×ホテルニューオータニ大阪の初コラボビュッフェ、夏休み限定で開催
【女子旅プレス＝2026/05/06】ホテルニューオータニ大阪では、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」との初コラボスイーツビュッフェを、2026年7月1日（水）〜8月16日（日）の夏休み期間限定で開催する。
【写真】ビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」提供メニュー
「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマに、ホテルのパティシエが空の世界を表現したキュートなスイーツがビュッフェ台を彩る。青空をイメージしたムースケーキや、シナモロールの友だちをモチーフにしたシフォンケーキ、ロールケーキ、マカロンなど、全8種類のコラボスイーツがラインアップ。白くてふわふわな世界観で彩られた店内で、心ゆくまで好きなスイーツを堪能できる。
スイーツだけでなく、雲の上で生まれたシナモロールをイメージしたオリジナルノンアルコールドリンク（全2種／各1500円）も用意。ちょっぴり大人な味わいのカフェフロートと、トロピカルなレインボースカイフロートが夏気分を盛り上げる。これらのドリンクを注文するとフェア限定のシナモロールの愛くるしい表情がデザインされたオリジナルコースターの特典も用意されている。
コラボスイーツの他にも、ホテルの代名詞である「スーパーメロンショートケーキ」や「ニューオータニ特製パンケーキ」、「マンゴーショートケーキ」など絶品スイーツが登場する。また、彩り豊かなサラダや6種類のサンドウィッチ、王道洋食のビーフカレーなど食事メニューも充実。甘いものだけでなくしっかりとした食事も楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【期間】2026年7月1日（水）〜 8月16日（日）
【時間】平日 11:30〜16:30（最終入店 15:00）、土・日・祝日 11:30〜18:30（最終入店 17:00）※各90分制
【料金】 大人（平日）￥6,500／（土・日・祝日）￥7,000 /小学生 ￥4,000／ 幼児（4歳以上）￥3,000※税金・サービス料共
【場所】ホテルニューオータニ大阪ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）
大阪市中央区城見1-4-1
電話：06-6949-3276
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【写真】ビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」提供メニュー
◆可愛さにときめく、シナモロールの空の世界へ
「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマに、ホテルのパティシエが空の世界を表現したキュートなスイーツがビュッフェ台を彩る。青空をイメージしたムースケーキや、シナモロールの友だちをモチーフにしたシフォンケーキ、ロールケーキ、マカロンなど、全8種類のコラボスイーツがラインアップ。白くてふわふわな世界観で彩られた店内で、心ゆくまで好きなスイーツを堪能できる。
◆コースターの特典付き、夏にぴったりの爽やかオリジナルドリンク
スイーツだけでなく、雲の上で生まれたシナモロールをイメージしたオリジナルノンアルコールドリンク（全2種／各1500円）も用意。ちょっぴり大人な味わいのカフェフロートと、トロピカルなレインボースカイフロートが夏気分を盛り上げる。これらのドリンクを注文するとフェア限定のシナモロールの愛くるしい表情がデザインされたオリジナルコースターの特典も用意されている。
◆王道スイーツ＆充実の食事メニュー
コラボスイーツの他にも、ホテルの代名詞である「スーパーメロンショートケーキ」や「ニューオータニ特製パンケーキ」、「マンゴーショートケーキ」など絶品スイーツが登場する。また、彩り豊かなサラダや6種類のサンドウィッチ、王道洋食のビーフカレーなど食事メニューも充実。甘いものだけでなくしっかりとした食事も楽しめる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」
【期間】2026年7月1日（水）〜 8月16日（日）
【時間】平日 11:30〜16:30（最終入店 15:00）、土・日・祝日 11:30〜18:30（最終入店 17:00）※各90分制
【料金】 大人（平日）￥6,500／（土・日・祝日）￥7,000 /小学生 ￥4,000／ 幼児（4歳以上）￥3,000※税金・サービス料共
【場所】ホテルニューオータニ大阪ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）
大阪市中央区城見1-4-1
電話：06-6949-3276
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