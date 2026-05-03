ゴールデンウィーク恒例のフラワーフェスティバルが開幕し、パレードやコンサートなどで賑わいました。広島市の平和大通りで始まったフラワーフェスティバルは、広島と世界を結ぶ平和の花の祭典です。49回目となる今年のテーマは「ColorfulワンダフルPeaceful」。あいにくの雨となりましたが、海外からの団体や子どもたちが元気よくダンスや演奏を披露し、会場は熱気に包まれました