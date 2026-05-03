ものまねタレントのりんごちゃんが、2026年4月26日に公式インスタグラムを更新。「金髪ボブ」姿を公開し、反響を呼んでいる。

「※写真はウィッグです」

りんごちゃんはインスタグラムで、金髪ボブで髪を巻いた姿で、胸元の開いた黒のロングTシャツ姿を公開。口元にはピアス、手元には大きな指輪が輝き、ギャップのある姿にフォロワーが驚きの声を寄せている。

りんごちゃんは、「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。※写真はウィッグです」と種明かししつつ、ウィッグながらも、同じような髪型にするか迷っているようだ。

コメント欄では、「えー！！！めっちゃかっこいいです」「驚きです」「似合うめっちゃ可愛い」「PUFFYの由美ちゃんに見えるし美人だなぁ」「倖田來未さんっぽい」「えぇ...りんごちゃんなの？」といった声が寄せられ、1万を超える「いいね」を集めていた。

りんごちゃんはTBS系のバラエティー番組「熱狂マニアさん！」の企画で、「回転寿司ダイエット」に挑戦。26年1月に「缶詰めダイエット」でスリムな姿になって話題になった。