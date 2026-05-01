人気のハンバーグレストラン「びっくりドンキー」。ハンバーグはもちろん、サイドメニューもおいしいと評判です。今回は、ハンバーグと一緒に注文したい定番のサイドメニューを紹介します。甘いドリンク系から定番のポテト、食べ応えのあるおつまみ系まで幅広く揃い、迷ったときの参考になるラインアップですよ。アツアツホクホクで手が止まらない...！●イチゴミルク（S 470円）ミルクのやさしいコクにいちごの甘酸っぱさが重なる