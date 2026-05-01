知らないなんて損してる！「びっくりドンキー」ハンバーグ以外の隠れた「最強サイドメニュー」3選

人気のハンバーグレストラン「びっくりドンキー」。ハンバーグはもちろん、サイドメニューもおいしいと評判です。

今回は、ハンバーグと一緒に注文したい定番のサイドメニューを紹介します。甘いドリンク系から定番のポテト、食べ応えのあるおつまみ系まで幅広く揃い、迷ったときの参考になるラインアップですよ。

アツアツホクホクで手が止まらない...！

●イチゴミルク（S 470円）

ミルクのやさしいコクにいちごの甘酸っぱさが重なる、デザート感覚で楽しめるドリンクです。ほどよい甘さで後味がすっきりしているため、食事中はもちろん食後の一杯としても選ばれています。

SNSには「これ頼まなきゃ始まんない」「いつ飲んでも安定の美味しさ」といったコメントが。見た目もほんのりピンクでかわいらしく、写真映えする点も人気の理由のひとつ。こってりしたハンバーグの後に飲むと、口の中をさっぱりと整えてくれる存在です。

●びっくりフライドポテト（S 350円）

外はカリッと香ばしく、中はホクホクとした食感が楽しめる王道のフライドポテトです。そのままでも十分おいしいですが、特製マヨネーズやトマトソースをつけることで味の変化も楽しめます。

「ポテト界で群を抜いて美味しい」「この世のポテトで一番ホクホク」とSNSでも賞賛の声が。シンプルながら満足感があり、どのメニューとも合わせやすい万能なサイド。シェアしやすいボリューム感もあり、グループでの食事にもぴったりです。

●イカの箱舟（990円）

香ばしく焼き上げたイカにコクのある味付けを合わせた、食べ応えのあるサイドメニューです。やわらかい食感としっかりとした旨みが特徴で、ひと口ごとに満足感が広がります。

「ハンバーグとこれ頼むのがマイルール」「これ食べに通いたい」といった声もあり、ファンが多いメニューです。ほどよい塩気と香りがアクセントになり、食事の合間に楽しむ一品としてもぴったり。おつまみ感覚でも楽しめるため、大人からの支持も高い人気メニューです。

甘いドリンクから定番、しっかり系まで幅広いラインアップが魅力です。メインにプラスするだけで満足度がぐっと高まるので、気分やシーンに合わせて選んでみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部