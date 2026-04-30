セブン-イレブン各店では、2026年4月30日から５月6日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。4月28日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・セブン-イレブン・ミニストップ・ローソン・ファミリーマートセブンプレミアムの無料券もらえる「1個買うと1個もらえる」キャンペーン対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼW」の「ハイパー」「プレミアム」「プレミアム極