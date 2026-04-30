【セブン】4月30日に新たな「1個買うと1個もらえる」登場！お得な値引きクーポンも見逃せない。
セブン-イレブン各店では、2026年4月30日から５月6日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。
4月28日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。
・セブン-イレブン
・ミニストップ
・ローソン
・ファミリーマート
セブンプレミアムの無料券もらえる
「1個買うと1個もらえる」キャンペーン
対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼW」の「ハイパー」「プレミアム」「プレミアム極」（各100ml）です。
いずれか1本を購入すると、セブンプレミアム「むぎ茶」「ジャスミン茶」「ルイボスティー」（各600ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、ジャスミン茶のホットは対象外です。
引換期間は5月7日から20日まで。
毎日届くクーポンも【BifiXヨーグルトα50円引き】
4月29日から5月12日までの期間、対象の「BifiXヨーグルト」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●BifiXヨーグルトαドリンク やさしい甘さ
●BifiXヨーグルトαドリンク 砂糖不使用
●BifiXヨーグルトα やさしい甘さ
●BifiXヨーグルトα 砂糖不使用
クーポン利用期間は4月29日から5月19日まで。【どん兵衛・焼そばU.F.O.50円引き】
4月30日から5月13日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象の日清どん兵衛または焼そばU.F.O.に使える50円引きクーポンが毎日1枚もらえます。
対象商品は以下の通り。
●日清のどん兵衛 きつねうどん（北海道を除く）
●日清のどん兵衛 天ぷらそば（北海道を除く）
●日清 北のどん兵衛 きつねうどん（北海道で販売）
●日清 北のどん兵衛 天ぷらそば（北海道で販売）
●日清の最強どん兵衛 きつねうどん
●日清の最強どん兵衛 かき揚げそば
●日清の汁なしどん兵衛 だしソース焼うどん（5月4日以降順次発売）
●日清焼そば U.F.O.
●日清焼そばU.F.O. だしソースきつね焼そば（5月4日以降順次発売）
クーポンの利用期間は、配信日を含む2日間です。【1日分のビタミン50円引き】
4月30日から6月3日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「1日分のビタミン」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味
●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー マスカット味
●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー 食物繊維
●ハウスWF 1日分のビタミン for ACTIVE DAYS グレープ味
●ハウスWF 1日分のビタミングレープフルーツ味（120ml）
クーポンの利用期間は、4月30日から6月10日まで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ