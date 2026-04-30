【セブン】4月30日に新たな「1個買うと1個もらえる」登場！お得な値引きクーポンも見逃せない。

セブン-イレブン各店では、2026年4月30日から５月6日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。

4月28日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。

・セブン-イレブン

・ミニストップ

・ローソン

・ファミリーマート

セブンプレミアムの無料券もらえる

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

対象商品は、ゼリア新薬「ヘパリーゼW」の「ハイパー」「プレミアム」「プレミアム極」（各100ml）です。

いずれか1本を購入すると、セブンプレミアム「むぎ茶」「ジャスミン茶」「ルイボスティー」（各600ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ジャスミン茶のホットは対象外です。

引換期間は5月7日から20日まで。

毎日届くクーポンも

【BifiXヨーグルトα50円引き】

4月29日から5月12日までの期間、対象の「BifiXヨーグルト」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●BifiXヨーグルトαドリンク やさしい甘さ

●BifiXヨーグルトαドリンク 砂糖不使用

●BifiXヨーグルトα やさしい甘さ

●BifiXヨーグルトα 砂糖不使用

クーポン利用期間は4月29日から5月19日まで。

【どん兵衛・焼そばU.F.O.50円引き】

4月30日から5月13日までの期間、セブン-イレブンアプリ会員限定で、対象の日清どん兵衛または焼そばU.F.O.に使える50円引きクーポンが毎日1枚もらえます。

対象商品は以下の通り。

●日清のどん兵衛 きつねうどん（北海道を除く）

●日清のどん兵衛 天ぷらそば（北海道を除く）

●日清 北のどん兵衛 きつねうどん（北海道で販売）

●日清 北のどん兵衛 天ぷらそば（北海道で販売）

●日清の最強どん兵衛 きつねうどん

●日清の最強どん兵衛 かき揚げそば

●日清の汁なしどん兵衛 だしソース焼うどん（5月4日以降順次発売）

●日清焼そば U.F.O.

●日清焼そばU.F.O. だしソースきつね焼そば（5月4日以降順次発売）

クーポンの利用期間は、配信日を含む2日間です。

【1日分のビタミン50円引き】

4月30日から6月3日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「1日分のビタミン」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味

●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー マスカット味

●ハウスWF 1日分のビタミンゼリー 食物繊維

●ハウスWF 1日分のビタミン for ACTIVE DAYS グレープ味

●ハウスWF 1日分のビタミングレープフルーツ味（120ml）

クーポンの利用期間は、4月30日から6月10日まで。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ