タレントの滝沢カレン（34）が4日放送のTBS「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。自宅に常備している食べ物を明かした。同番組は、週ごとに決まるテーマ食材とゲストの家の冷蔵庫の中から着想を得て、MC独自の感性とフィーリングで料理を作り上げていくという料理番組。今週のテーマ食材は「ツナ缶」。滝沢は「ツナ缶絶対あります。家に絶対あります」と常備していることを告白した。