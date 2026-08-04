4日朝、羽田空港の近くで、全日空機と国土交通省の検査機が異常接近し、空中衝突防止装置が作動していたことが分かりました。国土交通省によりますと、4日午前6時前、羽田空港の近くで、上海発羽田行きの全日空機と、国交省の飛行検査機が異常接近しました。着陸態勢に入っていた全日空機の前を、滑走路を離陸したばかりの検査機が横切ったということです。この際、全日空機の空中衝突防止装置が作動し、パイロットが衝突を避ける