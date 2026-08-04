干ばつが続くルーマニアで、水位の低下が問題となっている川の岩盤を海軍が爆破しました。川の流れを変えて原発に冷却水を引き込むためだということです。【映像】ドナウ川の岩盤を爆破する様子現地メディアによりますと、ルーマニア海軍は3日、国内を流れるドナウ川の岩盤をおよそ180キロの弾薬で爆破しました。干ばつが続くルーマニアではドナウ川の水位の低下によりチェルナボーダ原発の冷却水確保が課題となっています。