■MLBカブス10ー5ドジャース（日本時間4日、リグリー・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（32）は敵地でのカブス戦に“1番・DH”でスタメン出場。4打数2安打。1回にレフト前ヒットを放ち、7試合連続安打をマークすると、2回にはライト前ヒットで今季35度目のマルチヒットとなった。カブス・鈴木誠也（31）は19号ツーランを放った。ドジャースは先発のJ.ロブレス