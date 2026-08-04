女優・堀川梨心（りこ）が４日、都内で９月６日スタートのテレビ朝日系「仮面ライダーマイス」（日曜・前９時）制作発表会見に俳優・秋谷郁甫（いくほ）、東啓介らと登壇した。「仮面ライダー」シリーズの最新作。秋谷がシリーズ史上初のネズミがモチーフの仮面ライダーマイス／音澄宙を演じることが７月に発表され、堀川がヒロイン・優菜役に抜てきされたことでも注目を集めていた。堀川は２０２２年、松下洸平らを擁する芸