ダイヤモンドバックスは3日（日本時間4日）、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（28）をトレードで獲得したと発表。カージナルスにはダニエル・イーガン投手ら3選手が移籍する。ヌートバーは2018年のMLBドラフト8巡目（全体243位）でカージナルスから指名され、21年にメジャーデビュー。母、久美子さんが日本人で23年のWBCでは侍ジャパンの一員として世界一に貢献した。昨年10月に両かかとの手術を受けた影響で、メジ