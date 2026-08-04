結婚はともかく、離婚を発表するのは異例だ。【もっと読む】阪神藤川監督の「焦り」「短気」「采配」に大きな不安阪神の大山悠輔が3日、自身のインスタグラムで夫人と離婚したことを明かした。「私事ではございますが、このたび、離婚いたしましたことをご報告いたします（略）」大山と元夫人は、プロ2年目の2018年オフにチームメートの紹介で交際を始め、翌年から同居。3年間の交際を経て、大山が21年夏に永遠（トワ）を意