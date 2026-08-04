学習塾を経営する男がJR総武線の電車の中で20代の女性に体液をかけたとして、警視庁に逮捕されました。不同意わいせつと器物損壊の疑いで逮捕されたのは、千葉県市川市学習塾経営者・野俣丈太郎容疑者（60）です。野俣容疑者は今年6月、JR総武線新小岩駅から錦糸町駅の間を走行中の電車内で、面識のない20代の女性の服に体液をかけた疑いがもたれています。警視庁によりますと、野俣容疑者は駅のホームで女性を見つけ、当時、満